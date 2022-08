Fiamme e paura, in cenere la fabbrica di carni

Le fiamme hanno divorato gli stabilimenti della “Grancarni” di Pontelatone, in provincia di Caserta, una delle aziende più importanti della zona.

I vigili del fuoco hanno dovuto impiegare più squadre su più turni per domare le fiamme e mettere in sicurezza un'area di oltre duemila metri quadri.

L'allarme intorno alle sei del mattino quando da uno dei capannoni dell'area macellazione e conservazione dello stabilimento di via Ponte Pellegrino si sono alzate le fiamme. La colonna di fumo alta centinaia di metri è stata visibile per gran parte della mattinata da moti comuni della provincia di terra di lavoro.

Paura tra i residenti di Pontelatone quando il vento ha spinto sull'abitato parte della coltre scura.

In corso i rilievi dell'Arpac per valutare l'impatto ambientale dell'incendio.

Danni incalcolabili alla struttura produttiva. Intanto gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco sono al lavoro anche per accertare le cause del rogo. Tra le ipotesi al vaglio dei tecnici il corto circuito in uno degli impianti che alimenta la catena produttiva.