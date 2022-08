Ndombele, ora c'è anche il tweet

Il tweet di De Laurentiis arriva al termine della prima giornata in città per Ndombele, ufficialmente nuovo giocatore del Napoli. Tra selfie e applausi il primo impatto con la tifoseria che potrà abbracciarlo già domenica in un Maradona che, considerato il periodo dell'anno e l'avversario, sarà pieno oltre le aspettative. atteso a momenti anche l'annuncio ufficiale per Raspadori, resta aperta un'ultima trattativa ma servirà ancora qualche giorno per definire i dettagli del passaggio di Keylor Navas al Napoli, un nuovo appuntamento è fissato per lunedì e dunque domenica pomeriggio, nell'esordio stagionale contro il Monza, a difendere i pali del Napoli sarà ancora Alex Meret. A poche ore dalla nascita del piccolo Daniel, il neo papà azzurro giocherà la seconda gara da titolare della stagione con la strana sensazione di chi sa che da un momento all'altro potrebbe ritrovarsi in un'altra città. non sarà invece tra i convocati diego demme, l'infortunio al piede terrà fermo il centrocampista almeno per un mese e dunque diventa inevitabile anche l'esclusione dalla lista dei partenti, almeno fino a gennaio.