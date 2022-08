Napoli, al Maradona la festa per i nuovi acquisti

In migliaia in coda fin dal mattino, lunghe attese che non hanno spaventato i tifosi: sarà pieno anche domani il Maradona, l'amichevole con la Juve Stabia è l'occasione per vedere tutti i nuovi acquisti in campo con la maglia del Napoli. A costo zero è un'occasione imperdibile, l'ingresso gratuito e le previsioni meteo poco incoraggianti per una giornata in spiaggia renderanno il pomeriggio di Fuorigrotta una festa di metà settimana. Ndombele Raspadori e Simeone i più attesi, chi non riuscirà ad accaparrarsi un tagliando dovrà accontentarsi della diretta facebook sul canale ufficiale del Napoli.

E sarà pieno anche l'Arechi domenica pomeriggio, viaggia su buoni ritmi la prevendita per la sfida con la Sampdoria in programma alle 18,30. La sensazione diffusa a Salerno è che la squadra, al di là dell'obiettivo finale che resta immutato, abbia comunque le potenzialità per regalare qualche soddisfazione ai tifosi. Un'ulteriore spinta alla campagna abbonamenti, 8mila finora quelli venduti, potrebbe arrivare dalla fase finale del mercato: a Nicola mancano un attaccante e un difensore, ma in 9 giorni può succedere ancora di tutto