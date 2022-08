Napoli e Salernitana, giornate decisive

In quasi cent'anni di storia, non era mai riuscito a segnare cinque gol alla prima di campionato: il Napoli si gode il suo record e la partenza positiva, impreziosita dal gol con assist dell'esordiente Kvaratskelia, dalla personalità mostrata dopo lo svantaggio, dalla solidità unita alla tecnica di un centrocampo che è diventato ormai un meccanismo perfetto, dal feeling con la porta di Victor Osimhen, che punta a migliorare il suo score di 18 reti dello scorso anno. Ma lo fa analizzando con lucidità anche le ombre: i due gol subiti, gli errori davanti alla porta avversaria e soprattutto la consapevolezza di aver affrontato un avversario ancora molto indietro rispetto alle concorrenti. Per Spalletti la prospettiva di un futuro prossimo decisamente stimolante se si considerano i sempre più probabili arrivi di Raspadori e Ndombele dopo quello di Simeone, assente a Verona come Fabian Ruiz: l'avventura dello spagnolo a napoli è di fatto conclusa, fin troppo chiara la frecciata dell'allenatore a fine partita.

Intanto la Salernitana presenta Giulio Maggiore, centrocampista ex Spezia che ha seguito in tribuna il match con la Roma: per lui subito l'impatto emozionante con la tifoseria granata.