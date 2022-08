Sir Antonio Pappano ritorna a Castelfranco in Miscano

Mancava dal 2019 a Castelfranco in Miscano, sir Antonio Pappano. Il celebre direttore d'orchestra è tornato sul podio nella piazza principale del paese in provincia di Benevento, per il tradizionale concerto-omaggio alla memoria del papà, partito insieme alla moglie dal Sannio, per cercare migliori condizioni di vita e di lavoro nel Regno Unito. Oltremanica, Pasquale Pappano di giorno lavorava come cameriere o cuoco, la sera si dedicava a impartire lezioni di canto. Quando il giovane Antonio imparò a suonare il piano, iniziò ad affiancare il genitore nei corsi.

Per il direttore dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è sempre una grande emozione ritornare e riannodare i fili con il paese d'origine dei genitori. Solo la pandemia ha potuto tenere lontano da Castelfranco in Miscano il figlio di Pasquale, celebrato al termine del concerto con una standing ovation. Nel programma, l'ouverture de “Il flauto magico” di Mozart, la sinfonia n.5 di Beethoven e il concerto n. 1 in do maggiore per violoncello ed orchestra di Haydn, con la partecipazione della giovane e talentuosa violoncellista, Erica Piccotti.