Covid, situazione stabile in Campania

Il calo di tamponi analizzati nel fine settimana non determina un effetto-rimbalzo del tasso di incidenza del coronavirus in Campania. 1051 i nuovi casi su 5744 test. Il rapporto tra positivi e tamponi passa dal 18,8 al 18,3%, nonostante sabato fossero stati oltre 14mila i test eseguiti. Nelle terapie intensive ci sono 24 ammalati, 503 nei reparti di degenza, nove in meno rispetto a 24 ore prima. Sedici i decessi, di cui quindici registrati solo nell'ultimo bollettino.

Intanto, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della pubblica istruzione e conferenza Stato-Regioni-Province autonome, hanno concordato in un documento una serie di linee-guida per prevenire il rischio contagio nelle scuole. Ci sarà un livello base e uno di ulteriori misure, nel caso in cui in autunno dovesse esserci una recrudescenza della diffusione del virus nelle classi.