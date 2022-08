Turismo del vino, l'opportunità per le aree interne della Campania

Giovane, digitale, in cerca di esperienze: è l'identikit dell'eno-turista tipo. Il turismo legato al vino punta a superare i numeri pre-pandemia, ampliando il proprio target di pubblico di riferimento. Secondo un rapporto presentato all'ultima edizione di Vinitaly, “l'enoturismo si diversifica nelle varie parti d’Italia sia nei servizi offerti che nel tipo di clientela. È soprattutto nel Centro-Sud che si cerca con creatività di diversificare le tipologie d’offerta mentre nel Nord-Ovest c’è un turismo più ricco e di stranieri, ma solo il 18% dei visitatori spende più di 100 euro. Per le piccole e medie imprese l’attività enoturistica è fondamentale e pesa per il 14% e il 12% sul fatturato totale”.

Rossi e bianchi da etichetta, possono rappresentare una grossa opportunità per la provincia di Benevento, territorio dove è ubicata metà della superficie coltivata a vite della Campania. A Guardia Sanframondi, fino al 10 agosto, dopo un ridimensionamento dovuto alla pandemia, il vino torna a riappropriarsi dei vicoli del centro storico con “Vinalia”. Ma la pausa-covid ha consentito alle aziende e alle cooperative di viticoltori di cominciare ad organizzare un sistema di accoglienza in grado di intercettare visitatori e appassionati di vino.

Nel servizio le interviste a Titina Pigna, del comitato organizzatore di Vinalia, e a Domizio Pigna, presidente de “La Guardiense”.