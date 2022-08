Nessuna traccia di frenata sull'asfalto

Esami tossicologici, autopsia, immagini catturate da telecamere di videosoerveglianza. Si attendono gli esiti di queste analisi per chiarire quanto accaduto due notti fa in via Caracciolo a Napoli. Ma quello che è certo, e per cui non c'è bisogno di attendere quei risultati, è che sul lungomare cittadino auto e moto corrono e circolano come non dovrebbe succedere in nessuna città civile.

Elvira Zriba, questo il nome dell'ultima vittima della strada, è morta mentre era a piedi, aveva appena gettato la spazzatura al termine del turno di lavoro in uno dei tanti bar della zona. Aveva 34 anni. Il motociclista che l'ha investita e uccisa, un trentenne ora in ospedale, correva invece a velocità sostenuta in una strada sempre affollata anche nelle ore più tarde della notte. La polizia municipale non ha trovato tracce di frenata sull'asfalto.

Le telecamere di videosorveglianza, come si diceva, potrebbero fornire informazioni utili alle indagini. Non alla famiglia della vittima, che appena otto mesi fa piangeva un'altra morte, quella del fratello della ragazza, Mustapha, 36 anni, investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici.