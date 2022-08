Brucellosi, gli allevatori scendono in strada

Hanno bloccato la strada per il mare fra Castel Volturno e Mondragone gli allevatori bufalini del Casertano, stremati dagli abbattimenti imposti dal piano regionale di eradicazione della brucellosi e della tbc.

Una protesta spontanea, senza il supporto del coordinamento del settore, ma non per questo meno partecipata.

In strada diversi trattori. Traffico interrotto, tanti i disagi per i turisti e i lavoratori diretti verso le spiagge.



Lo scorso 21 luglio a Napoli la manifestazione organizzata, con i mezzi agricoli nel cuore della città e un simbolico sversamento di latte. La richiesta anche adesso è la stessa: le bufale non devono essere abbattute, il settore va sostenuto.

Nel servizio intervista ad Adriano Noviello, allevatore e presidente dell'Associazione Tutela bufale d'allevamento del Mediterraneo.