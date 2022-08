Covid: tasso di positività in risalita

Meno tamponi analizzati rispetto a ieri, 14 mila circa. Di conseguenza, meno casi di coronavirus, 2698, ma indice di contagio in risalita di due punti, al 18,8 per cento. Il bollettino regionale registra una sola vittima. Passiamo alla situazione negli ospedali: terapie intensive, il numero dei pazienti cresce di una unità. Calano invece i posti letto occupati nei reparti di degenza ordinaria: sono 512, sette in meno in ventiquattro ore. I dati giornalieri continuano ad oscillare, ma complessivamente la curva epidemica è in discesa. l numero degli infetti attivi in Campania continua a scendere dalla metà di luglio. Complici le vacanze e la voglia di mare, la campagna di vaccinazione procede a rallentatore, quarte dosi comprese. Nella giornata di sabato ne sono state somministrate poco più di cinquecento in tutta la Regione.