Aliscafo contro il molo San Vincenzo, 28 feriti

La prua sventrata dall'impatto. Un'immagine che racconta la paura a bordo. Ore dodici e dieci. Napoli, Molo Beverello. Centoquindici persone a bordo in partenza per Ischia. Dopo pochi minuti, lo schianto, forse causato da un'avaria al timone. L'aliscafo sbanda mentre è ancora nel porto e finisce contro la banchina del molo san Vincenzo. Immediato l'intervento della guardia costiera. I passeggeri vengono soccorsi e trasbordati. Ventotto i feriti, tre quelli più seri.

Nessuno è grave. Una bambina di pochi mesi avrebbe sbattuto la testa, è stata portata in ospedale per accertamenti.

Ora la nave è sotto sequestro. Seguiranno rilievi tecnici per comprendere la natura del guasto, spiega Rodolfo Raiteri, capo reparto operativo Campania, Guardia costiera

La compagnia Alilauro, intanto, ringrazia lo staff dei soccorritori. I passeggeri illesi sono stati trasferiti su altre unità.