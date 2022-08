5 stelle, Conte capolista anche in Campania

Il puzzle dei nomi si compone. La lista esce passata la mezzanotte. Ci sono anche i risultati delle votazioni on line. Giuseppe Conte è candidato capolista alla Camera per i 5 stelle - in Campania uno - primo collegio plurinominale. Per il collegio 2, schierato l'ex Ministro dell'ambiente Sergio Costa come apri-lista. Nella circoscrizione Campania 2, che include le altre province, i capilista sono Agostino Santillo, senatore uscente del casertano, tra i più gettonati anche nelle consultazioni online, e l'irpino Michele Gubitosa, eletto alla Camera nel 2018.

Passiamo al Senato. In testa ci sono il ministro uscente delle Politiche agricole Stefano Patuanelli - in campo per Campania 2 - e la capogruppo Mariolina Castellone. Entrambi nel listino dei 15 candidati scelti direttamente da Conte. E quest'ultimo si è riservato, prima della consegna definitiva, una valutazione "insindacabile e vincolante" sui singoli nomi.

Consultazioni in rete. Ci limitiamo ai più votati. Per la Camera Teresa Manzo con 706 clic - correrà dietro Costa- e il già citato Santillo con 802. Per il Senato Anna Bilotti, 1571 voti, seconda dopo Patuanelli.

Sotto le insegne dei 5 stelle correrà per un seggio a Montecitorio - ma dalla Calabria - anche un altro campano: l'ex numero 1 dell'antimafia, Cafiero de Raho.