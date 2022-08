Stadio pieno per il Lecce. Azzurri pronti per la prima di Champions

Il Maradona sarà pieno. L'entusiasmo dei 40mila allo stadio per spingere gli azzurri in vetta. Per tifare Osimhen che guiderà l'attacco azzurro domani contro il Lecce e mercoledì 7 nell'esordio in Champions contro il Liverpool di Klop.

Lo scambio sulla rotta Manchester con Cristiano Ronaldo non si fa. Per Spalletti una buona notizia, il mercato non può distrarre. Il volo di Fabian Ruiz destinazione Parigi è solo una conferma di una notizia già ampiamente digerita da squadra e tifosi. Il centrocampo azzurro guarda avanti con vecchi e nuovi titolari.

Contro il Lecce vietato sbagliare. Servono i tre punti. Possibile qualche novità dal primo minuto. La vivacità di Raspadori è piaciuta al mister, con Politano potrebbe essere la novità negli undici titolari.