Topi e rifiuti nel mare di Nisida

Topi morti, chiazze di rifiuti e schiuma giallognola nel mare di Nisida. Un sospetto scarico fognario segnalato da alcuni bagnanti con filmati rilanciati sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha chiesto l' intervento dell'Arpac, l'Agenzia Protezione Ambientale della Campania, per risalire alle cause del disastro ambientale e verificare quali rischi ci possano essere per la salute.