Napoli, pazza idea: Cristiano Ronaldo per Osimhen

I punti in comune non mancano: la volontà del giocatore di cambiare squadra, il sogno di poter vedere in azzurro il top del calcio mondiale, il costo sulla carta improponibile dell'operazione. Era così anche 38 anni fa, quando dalla Spagna rimbalzò la voce di una trattativa ritenuta impossibile: Maradona al Napoli, si può fare. E si fece. Stesse premesse, cambia ovviamente il nome: oggi la suggestione si chiama Cristiano Ronaldo, 37 anni rispetto ai 24 di Diego, la voglia sfrenata di scappare via da Manchester: il portoghese vuole giocare in Champions, lo United cerca un attaccante, le due strade potrebbero convergere verso un'unica direzione, Napoli e di conseguenza Osimhen. E' il nigeriano il vero ago della bilancia, è per arrivare a lui che gli inglesi sono pronti a inserire nella trattativa CR7. In ballo ci sono cifre da capogiro, 140 milioni la valutazione di De Laurentiis per il suo centravanti, quasi 25 milioni di euro all'anno lo stipendio del calciatore, assolutamente fuori portata per il club che da quest'anno si è dato una rigida linea di condotta sugli ingaggi. Ma i freddi numeri mal si sposano con la fantasia dei tifosi, la suggestione Ronaldo è già l'argomento del giorno: in città il dibattito è aperto, meglio il fascino dei cinque palloni d'oro o la irresistibile velocità di Osimhen? Dibattito aperto, l'unica certezza è che la statuina per il presepe è già pronta, basterà solo cambiare il colore della maglia