Napoli a valanga, a Verona finisce 5-2

Meglio di così davvero non poteva iniziare: vittoria in trasferta su un campo difficile come quello di Verona ma soprattutto con un risultato clamoroso: 5-2 per il Napoli contro l'Hellas alla prima di campionato, chiacchiere e dubbi spazzati via in 90 minuti. I veneti, va detto, sono una squadra da rivedere sotto molti aspetti, ma la prestazione degli azzurri è stata assolutamente convincente non solo sul piano tecnico ma anche su quello della personalità: sotto di un gol per la rete di Lasagna, il Napoli reagisce e ribalta il risultato prima dell'intervallo: pareggia Kvaratskelia, esordio molto positivo per il georgiano, e raddoppia Osimhen. E' un Napoli in pieno controllo, ma a sorpresa arriva anche il pareggio, firmato di testa da Henry. E qui la reazione della squadra di Spalletti è perfetta: palleggio in velocità e, a differenza di quanto accaduto nel primo tempo, cinismo davanti alla porta. E così vanno a segno prima Zielinski su assist di Kvara, poi Lobotka con un'azione personale e infine Politano con un sinistro di precisione. Ci sarebbe spazio anche per il 6-2 di Ounas, ma il var si accorge di un fuorigioco di Zerbin e annulla. Buona la prima, tra 6 giorni l'esordio al maradona contro il monza.