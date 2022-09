84 anni e sempre in pista, inossidabile Damiano

Inossidabile Angelo Damiano. Tra pochi giorni, il 30 settembre, compirà 84 anni, ma insieme al fratello Pasqualino, di cinque anni più giovane, sta attraversando il Sud-Italia partecipando alla quarta edizione di "Storie in bici", pedalata cicloturistica in dieci tappe, partita da Roma il primo settembre, ultimo atto previsto domani in Puglia con l'arrivo a Santa Maria di Leuca, dopo una graduale discesa del versante Adriatico dello Stivale.

Una narrazione del ciclismo in movimento con ottanta appassionati provenienti da tutta Italia e un itinerario di mille chilometri lungo le vestigia archeologiche romane e magno-greche. Pedalata dedicata quest'anno ai cento anni della Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori con un messaggio chiaro: l'attività sportiva è uno dei pilastri della prevenzione.

Tra i testimonial Damiano, l'olimpionico di Barra, quartiere orientale di Napoli, che oggi vive a San Giorgio a Cremano, capace di conquistare l'oro ben 58 anni fa a Tokyo, in tandem, con Sergio Bianchetto. Un'impresa storica, appunto, da narrare alle giovani generazioni e da cui trarre nuove energie per restare sempre in pista.