A Napoli la protesta dei Vigili del Fuoco

Vigili del fuoco in piazza in tutta Italia: a Napoli presidio nei pressi della prefettura promosso da UIL e UILPA Campania.

I pompieri protestano per la chiusura di numerose sedi di servizio, il ridimensionamento dell'organico e il blocco del turn over: sono almeno 5mila le carenze sul territorio nazionale.

Il Comando provinciale di Napoli è tra i primi posti in Italia per numero di interventi quotidiani nonostante, lamentano i rappresentanti sindacali, i numeri siano ridotti sono all'osso: sono circa mille gli operatori sul territorio, l'età media è superiore a 50 anni.

In una sede come quella di Giugliano, determinante per il contrasto ai roghi della Terra dei Fuochi, sono dispiegati 24 pompieri ma l'organico dovrebbe essere di 36 unità.

In questo modo è impossibile rispondere con prontezza alle chiamate.

I Vigili del fuoco denunciano la mancanza di dispositivi di protezione e sicurezza individuale e l'assenza di risposte adeguate contro le malattie professionali. Il nodo del distaccamento della Mostra d'Oltremare, su cui ci sono numerose incertezze.

I rappresentanti sindacali sono stati ricevuti in Prefettura, ma attendono risposte a livello nazionale.

Nel servizio l'intervista a Ciro Notaro, segretario provinciale UILPA Vigili del Fuoco Napoli, e Giovanni Sgambati, segretario generale UIL Campania.