Abusi su atlete minorenni, medico ai domiciliari

Arresti domiciliari per un medico di 69 anni del Casertano, accusato di abusi sessuali ai danni di almeno 5 atlete minorenni. Le violenze sarebbero avvenute tra ottobre e dicembre 2021 nello studio del professionista medico dello sport in occasione delle visite alle ragazze per il rilascio del certificato di sana e robusta costituzione necessario per iniziare le attività agonistiche.

L'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata emessa dal Gip su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere.