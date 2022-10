Il giorno di Tim Cook

Per un giorno Napoli diventa il quartier generale della Apple, il colosso mondiale dell’universo digitale: ospite d’onore Tim Cook, ceo di una delle società tecnologiche e della comunicazione più innovative e potenti del mondo, che con un rito solenne, nell’aula magna della Federico II, stamattina ha ricevuto la laurea honoris causa in innovazione e management internazionale.

Cook è stato invitato a Napoli lo scorso anno, quando fu rinnovato l’accordo per l’Academy di San Giovanni a Teduccio, dove da sei anni studiano e si formano centinaia di ragazzi provenienti da mezzo mondo ma con una forte prevalenza di giovani del Sud.

A dare il benvenuto al successore di Steve Jobs, il rettore Matteo Lorito, poi il discorso di Cook, che ha esaltato il ruolo sociale delle tecnologie e la loro capacità di cambiare il mondo, naturalmente in meglio. “Dobbiamo costruire attraverso la creatività e l’ascolto dei bisogni strumenti innovativi per migliorare le nostre vite, per abbattere le disuguaglianze e per affrontare le sfide del futuro. Le tecnologie sposano l’umanità”, ha chiosato un Tim Cook particolarmente emozionato.

Ma oggi Cook si emozionerà ancora di più, crediamo, quando andrà a incontrare i giovani studenti dell’’Academy di San Giovanni. “Non vedo l’ora di scoprire cosa inventeranno” ha detto Cook nel suo discorso di ringraziamento. Proprio sullo sviluppo delle comunità, Apple investirà ancora su Napoli, convinta dalla creatività e dal talento dei nostri giovani.

Il rettore e il capo della Apple si sono infatti confrontati lungamente questa mattina sui progetti futuri che riguardano la città, in particolare l’area est, ma anche Scampia, dove si è estesa la più antica università laica d’Europa.