Astucci e quaderni in regalo per i bambini nel quartiere Arenaccia

Le attività in un bene confiscato. L'aiuto a 110 bambini del quartiere Arenaccia di Napoli. Il diritto allo studio che va garantito sempre, anche a chi ha a disposizione meno strumenti degli altri . È questo il senso della consegna di materiale scolastico alla Fondazione A voce d'e creature. Un evento nato dalla collaborazione con la Fondazione che porta il nome di Silvia Ruotolo, vittima innocente della camorra. Quaderni, cartelle, colori come aiuto concreto per chi è in difficoltà e per chi si spende quotidianamente contro le ingiustizie.



Nel servizio le voci di Alessandra Clemente, consigliera comunale di Napoli; Mattia Varzi e don Luigi Merola Fondazione “A' voce d'è creature”