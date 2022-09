Benevento, cresce l'attesa per l'esordio di Cannavaro

L'attesa è tanta. Benevento conta i giorni. Manca ancora una settimana all'esordio di Fabio Cannavaro sulla panchina giallorossa. Domenica 2 ottobre, stadio Vigorito. Avversario di turno: l'Ascoli.

Se fra i tifosi regna l'entusiasmo, Cannavaro preferisce muoversi con giudizio. Prima dei proclami, il lavoro sul campo. A partire dal recupero dei calciatori in ritardo di condizione. In parallelo, tocca affrontare il nodo dei gol. Troppo pochi i quattro segnati finora. Solo il Perugia ha fatto peggio della Strega.

Ad ogni modo, "la rosa è buona - tranquillizza il mister - e la società ha le idee chiare".

Per Cannavaro, il match di domenica segna il ritorno nel calcio italiano 4.523 giorni dopo l'ultima da giocatore in Serie A. Era un Milan-Juventus. Con in campo tanti dei campioni del mondo del 2006. A iniziare da Pippo Inzaghi e Fabio Grosso. Che in questa Serie B, alla guida di Reggina e Frosinone, sono partiti con le marce alte. Le stesse che aspetta di innestare il Benevento.