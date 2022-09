Blitz nel Salernitano: sgominato il tentativo di riorganizzazione un clan

Blitz nella notte nell’agro nocerino sarnese. 8 persone sono state arrestate con l’accusa di estorsione e traffico di sostanze stupefacenti, 6 delle quali raggiunte da ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre per altri due sono stati disposti i domiciliari. L’indagine, portate avanti dalla tenenza dei carabinieri di Pagani con il supporto del reparto territoriale di Nocera Inferiore, nasce da alcuni ordigni artigianali fatte esplodere nel 2018 nel territorio del comune di Sant’Egidio del Monte Albino, nel salernitano, dalle quali gli investigatori sono riusciti a risalire a una odierna configurazione dello storico clan camorristico della località di San Lorenzo, i Zi Maist, un tentativo di riorganizzazione del gruppo, in passato legato anche alla Nuova Famiglia. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Salerno su provvedimento emesso dal gip del tribunale salernitano.