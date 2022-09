Borrelli eletto a Montecitorio, tolto un seggio a Forza Italia

Mentre nel centrodestra che in Campania ha eletto 21 tra senatori e deputati sono iniziati gli incontri per la formazione del nuovo Governo e i Cinque Stelle sono alle prese con il problema, paradossale ma positivo, di aver eletto in Campania più senatori e deputati, 24, di quelli candidati, con la conseguenza di dover "cedere" un seggio a un candidato di un'altra regione, con la ripartizione su base nazionale dei cosiddetti resti, si continua a delineare il quadro degli eletti in Parlamento in Campania nell'ultima tornata elettorale.

Entra a Montecitorio, a scapito di un seggio inizialmente attribuito a Forza Italia, anche il consigliere regionale di Europa-Verde Francesco Emilio Borrelli, candidato alla Camera nel plurinominale. Sono così due gli eletti dell'Alleanza Verdi-Sinistra, otto complessivamente quelli della coalizione di centrosinistra. In cui il Pd è in fibrillazione: Vincenzo De Luca ha invitato il Partito democratico a scuotersi subito "altrimenti - ha detto il presidente della Regione - diventiamo un partito meno che regionale, condannato all'ininfluenza".

Azione-Italia Viva ha eletto in Campania tre parlamentari, tra questi Ettore Rosato che presiederà la prima seduta della Camera e a Napoli questo pomeriggio ha fatto un bilancio del voto e spiegato il ruolo del terzo polo

Ettore Rosato - Italia Viva