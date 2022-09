Brucia deposito, paura a San Valentino Torio

Una lunghissima e densa colonna di fumo nero, visibile per chilometri: sono momenti di forte tensione e apprensione quelli che si stanno vivendo da questa mattina a San Valentino Torio, in provincia di Salerno.

A prendere fuoco, un'area di circa 15mila metri quadri utilizzata come deposito per automezzi e autovetture, tra cui molti camion che sono stati travolti dalle fiamme.

Sul posto sono impegnati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di tre distaccamenti: Nocera Inferiore, Mercato San Severino e Sarno. Impiegate tre autobotti: i pompieri stanno cercando di stabilizzare il rogo che sta progressivamente diminuendo di intensità.

Sono ancora da accertare le cause dell'incendio. Per il momento non si registrerebbero feriti e le abitazioni non sarebbero a rischio. Ma sono ingenti i danni ai quali bisogna aggiungere il profilo ambientale e sanitario sulla popolazione.

Per questo motivo il sindaco di San Valentino Torio dalla sua pagina Facebook ha rivolto un appello alla cittadinanza: "Allontanatevi dalla zona dell'incendio di Via Curti. Chiudete le porte e le finestre. Evacuate l'area per ragioni di sicurezza".