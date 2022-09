Cantieri e chiusure, traffico in tilt

Una Napoli sotto stress, quella che si presenta alla prova di settembre.

Cantieri in tutta la città, traffico in tilt. Lunghe le code in Tangenziale che si riversano sulla viabilità ordinaria.

Il rientro a lavoro dei napoletani rappresenta un primo segnale di allarme in vista dell'imminente riapertura delle scuole a pieno regime.

Nei giorni scorsi l'assessore Cosenza ha fatto il punto sulla situazione trasporti. In arrivo 70 nuovi autobus entro la primavera 2023, ai quali si aggiungeranno 180 mezzi elettrici grazie ai fondi del Pnrr.

Intanto dopo due giorni di chiusura la Funicolare centrale riprende le attività. All'origine dello stop, la necessità di sostituire la fune.

La manutenzione straordinaria ventennale obbligatoria fermerà invece la funicolare di Chiaia dal primo ottobre. Scaduta anche l'ultima proroga concessa dal ministero dei Trasporti, l'impianto resterà fermo a lungo.

Nel servizio l'intervista a Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti del Comune, e al dirigente Anm Pierpaolo Martino.