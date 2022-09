Caro vita, disoccupati bruciano bollette

Tornano in piazza i disoccupati. Presidio in centro a Napoli per protestare contro il caro bollette. Bollette che finiscono in fiamme nei bidoni davanti alla Posta centrale. Un impatto quello dell'impennata del costo del gas che - sottolineano - su bilanci familiari già disastrati sta avendo un effetto devastante. Un centinaio di manifestanti aderenti alla sigla "7 novembre" ha effettuato un presidio in piazza Matteotti, in mano le bollette di qualche mese fa e quelle appena arrivate. Spese raddoppiate (in alcuni casi triplicate) e zero prospettive di lavoro, ancora, per tanti di loro. I disoccupati chiedono alla politica risposte immediate. In primo luogo sul reddito di cittadinanza. il corteo si è snodato in centro. Infine presidio davanti alla sede del consiglio comunale.