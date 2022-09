Passione bici a Montoro

Fatica, talento, opportunità. Il ciclismo è sport popolare e ancora motivo di aggregazione. Succede a Montoro, in Irpinia, dove ha fatto tappa il "Giro racconta". Il libro di Gian Paolo Porreca che ripercorre i passaggi in Campania della Carovana rosa. Con racconti inediti di Gianfranco Coppola e Gianpaolo Ormezzano.Tutti assieme, accomunati dalla passione per la bici. La stessa di Vincenzo De Caro, montorese, terzo nella frazione di Inverigo al Giro 1978 e, l'anno dopo, alla Gran fondo Milano-Roma.

Montoro è anche uno dei luoghi del Campionissimo, Fausto Coppi. Come ama ricordare Vittorio De Martino: un discreto numero di corse vinte in carriera oltre che anima ed enciclopedia del ciclismo locale.

Nel servizio la voce di Mario Beccia, ex ciclista