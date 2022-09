Covid: nessuna nuova vittima e ricoveri in calo

Curva del contagio Covid stabile in Campania. Con 1530 nuovi positivi su 11.428 test effettuati l'incidenza si mantiene di poco sopra il 13%. Non si segnalano nuove vittime.

La situazione rispetto alla precedente rilevazione rimane invariata anche per quanto riguarda le terapie intensive dove i pazienti ricoverati sono 9, mentre diminuisce l'occupazione dei posti letto in degenza ordinaria.

Va avanti la campagna per la somministrazione della quarta dose dei due vaccini bivalenti contro la variante Omicron Ba.1 e le varianti Ba.4-Ba.5. La nostra regione rimane indietro rispetto alle altre per la somministrazione del secondo booster: l'hanno ricevuto in 165.122, che rappresentano il 10% della platea interessata, a fronte del 27% delle regioni più virtuose

Intanto, il ministero della Salute con una nuova circolare ha allargato a tutti gli over 12 che abbiano ricevuto la terza dose da più di 120 giorni la possibilità di ricevere la quarta dose con uno dei due vaccini bivalenti, considerati entrambi in grado di ampliare la protezione contro le varianti e contro la malattia COVID-19. Rimane la raccomandazione di dare priorità ai fragili e agli over60 e di valutare la possibilità di una quinta dose per le persone immunodepresse.