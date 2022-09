Covid, il tasso di contagio balza al 17,4%

Improvviso balzo in avanti del tasso di contagio da Covid 19 in Campania. Il bollettino quotidiano dell'unità di crisi regionale rileva come da 16.982 test effettuati, 3410 dei quali molecolari, siano risultati 2967 nuovi positivi, per una percentuale di contagio che sfiora il 17,4%. Una settimana fa era al 15,65.

Era dal 30 agosto che il numero di positività in Regione non arrivava intorno alla soglia dei 3000. Nessun nuovo decesso registrato, mentre decrescono di due unità i ricoveri in terapia intensiva, sono 7 nell'ultimo rilevamento. In salita, invece, le ospedalizzazioni in degenza ordinaria, attestandosi a 227, ben 15 in più rispetto a 48 ore fa.

Mentre crescono esponenzialmente i contagi da Covid, sabato 30 settembre scadrà il dispositivo che impone l'utilizzo della mascherina su mezzi di trasporto pubblico, ospedali, ambulatori medici ed RSA. Il Ministero della Salute nelle prossime ore prenderà una decisione in merito alla proroga dell'obbligo del dispositivo.