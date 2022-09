Cyberbullismo, l'esperta: "Controllare i segnali di disagio"

“Un triste episodio di cronaca induce a riflettere sul cyberbullismo che colpisce non solo gli adolescenti ma anche i bambini delle elementari. La violenza agìta dalla rete è indefinita, riguarda il presente ma anche il futuro - spiega la direttrice del dipartimento Violenza Media Minori dell'Università di Salerno, Diana Salzano - Chiunque potrà vedere foto o video postati che hanno offeso la vittima, che non ha alcuna strategia di difesa, se non a volte purtroppo la morte.

Il carnefice si nasconde dietro l'anonimato che aiuta i meccanismi di deresponsabilizzazione personale. L'azione violenta viene minimizzata e la vittima vista come una cosa. La violenza è correlata al fenomeno della dipendenza dalla rete, la dipendenza dal cellulare. Gli adulti possono non solo controllare in termini quantitativi il consumo della rete ma argomentare questo consumo”.