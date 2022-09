Da Napoli l'appello della Cgil: "Ascoltate il lavoro"

"Ascoltate il lavoro" è lo slogan scelto dalla Cgil per la manifestazione nazionale dell'otto ottobre in Piazza del Popolo a Roma a un anno dall'aggressione squadrista subita dal sindacato. Ma ascoltate il lavoro è anche l'appello rivolto al nuovo governo che a breve si insedierà e il tema al centro delle assemblee di delegate e delegati che si stanno tenendo in tutta Italia, anche a Napoli.

Nel servizio le voci di: Emilio Miceli, Segretario Cgil Nazionale, Nicola Ricci, Segretario Cgil Campania e Michele Madonna, Rsu Fiom Cgil Jabil