Dagli artigiani alla scuola il caro energia non risparmia nessuno

A soffrire per l'aumento esponenziale dei costi di gas e luce ci sono gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori, per i quali le bollette dell'energia sono lievitate anche del 400% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il rischio è che tutto questo ricada sui consumatori, per i prezzi finali, e sui posti di lavoro. Altro dramma, però, è quello che temono si palesi i dirigenti scolastici: se per risparmiare sul riscaldamento si fosse costretti a ridurre l'orario delle attività, soprattutto quelle pomeridiane che tengono impegnati i ragazzi in realtà complicate del territorio, a rimetterci sarebbe un intero circuito sociale.



Nel servizio intervengono Giuseppe Cerella, presidente Clai Napoli e Stefania Colicelli, dirigente scolastica dell'Istituto Ristori di Napoli.