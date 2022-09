Dalla Regione 400 milioni di euro per famiglie e imprese

400 milioni di euro per famiglie, studenti e imprese. La Regione Campania scende in campo con contributi che andranno ad integrare le misure del governo nazionale. Un piano di aiuti ragionato e dettagliato, presentato oggi dal presidente Vincenzo De Luca.

Partiamo dagli studenti universitari: oltre 107 milioni di euro per 45 mila borse di studio. Finanziato poi il trasporto per studenti dalle medie all'università con 30 milioni di euro.

Sostegno anche alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Per le prime, circa 430 quelle prese in carico dai Centri anti-violenza e/o dai Servizi Sociali territoriali, previsto un contributo massimo di seimila euro. 2500 euro per i figli. Nel pacchetto di aiuti anche voucher per le famiglie: 300 euro per l'accesso all'asilo nido; 400 euro, per ogni figlio a carico, per finanziare l'attività sportiva.

Per le famiglie anche aiuti per l'aumento dei costi delle bollette. A partire dall'acqua. Stanziati poi 50 milioni di euro per le imprese manifatturiere, artigianali e ristorative per la realizzazione e l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Contributi anche per le bollette energetiche delle aziende: l'aiuto è pari al 30% dei costi ammissibili, laddove superiori a 5 mila euro, fino a un massimo di 20 mila euro.

Entro ottobre, infine, sara' pubblicato un bando regionale per dare un contributo abitativo per un massimo di 1000 euro a 70 mila famiglie della Campania. Oltre 55 milioni di euro a disposizione, metà dei quali è stata già oggetto di un bando.

Nel servizio l'intervista al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca