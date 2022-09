Distorsione alla caviglia, Politano lascia il ritiro della nazionale

Il "blocco Napoli" in nazionale si assottiglia. Lascia il ritiro, dopo valutazioni dello staff medico, Matteo Politano che domenica sera aveva subito un trauma distorsivo alla caviglia destra. Niente gare di Nations League per lui.

L'Italia è ancora in corsa per il primato nel girone e affronta l'Inghilterra, venerdì a Milano, e l'Ungheria, lunedì sera a Budapest.

Erano ben cinque i convocati della squadra partenopea, prima del forfait di Politano: con lui Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Zerbin che torneranno a San Siro cinque giorni dopo averlo espugnato nella sfida di vertice contro il Milan. Con l'elogio del commissario tecnico Roberto Mancini.

Insomma un po' ammirazione per come procede il progetto Spalletti un po' saper fare di necessità virtù viste le squadre imbottite all'inverosimile di stranieri. Siamo molto lontani dal "blocco juve" degli anni Settanta inizio Ottanta o dal "blocco Milan" successivo, ma l'orgoglio per questa nutrita pattuglia partenopea è comunque innegabile.

Anche perchè Zerbin ha 23 anni, Raspadori 22, insomma può esserci tanto futuro in queste gambe, anche per la nazionale. E proprio sull'attaccante il tecnico si è soffermato in particolar modo.