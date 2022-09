Domani il via ufficiale all'anno scolastico

L'anno scolastico inizia ufficialmente domani ma in alcuni casi è partito in anticipo. A Scampia, l'aula magna dell'istituto Alpi-Levi porta il nome di Mia Filippone, già preside e vicesindaco, scomparsa a luglio. Sono tante le scuole che ricordano l'impegno di Filippone: alla Sannino- De Cillis di Ponticelli le sarà dedicato il percorso didattico sulle vie del grano e l'agricoltura sostenibile. "La scuola per Napoli vale tanto - ha detto il sindaco Gaetano Manfredi - Se investiamo bene sui nostri giovani costruiamo una nuova Napoli".

Nel Salernitano emozioni ed entusiasmo fanno il paio con qualche problema ancora da risolvere: è il caso di un istituto di Mercato San Severino, dove per far spazio agli studenti la vicepreside ha rinunciato alla sua stanza ricavandone una classe aggiuntiva. Ma in molti altri Comuni, da Centola ad Agropoli a Capaccio Paestum, sono state emesse ordinanze per rinviare le lezioni: a giustificare i provvedimenti - e ad innescare qualche polemica - la necessità di sanificare i locali, la stagione turistica ancora nel pieno e le temperature troppo alte.

Frequenteranno le lezioni solo al pomeriggio gli studenti del Marconi di Giugliano, assegnati in quattro scuole diverse perché l'edificio che li ospitava fino allo scorso anno è inagibile. I ragazzi chiedono che sia almeno garantito loro un servizio di trasporto pubblico. Il 'Marconi' sarà ristrutturato con fondi del Pnrr ma i lavori non si concluderanno prima del 2026.

Nella scuola campana che fa i conti con 2000 cattedre scoperte e lo spettro del razionamento energetico che potrebbe tagliare il riscaldamento, gli studenti si riducono di numero ed 1 su 3 non arriva al diploma. Scorrendo alcuni dei dati pubblicati dal ministero dell'istruzione, si scopre anche che circa il 15% abbandona tra i 14 e i 18 anni.