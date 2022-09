Elettrodotto Terna, assunzioni dopo un master all'Università di Salerno

100 milioni di euro da investire nei prossimi 5 anni in tecnologie digitali e ingegneristiche applicate al sistema elettrico per la transizione energetica e formare le competenze necessarie. Terna ed Università di Salerno promuovono un Master di secondo livello in collaborazione con gli atenei di Cagliari e Palermo. Un percorso di un anno, al termine del quale 15 studenti saranno assunti come esperti di algoritmi, analisi e regolazione, gestione degli apparati di campo, automazione applicata ai sistemi elettrici.

L'obiettivo è far nascere un centro di eccellenza diffuso nelle sedi Universitarie del master, dunque anche Salerno, in cui approderanno i cavi dell'elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, per un totale di 950 km di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti, favorendo l'integrazione dei flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili, rafforzando l'autonomia energetica del Paese.

Nel servizio, le interviste a Vincenzo Loia, Rettore Università di Salerno ed a Francesco Del Pizzo, Direttore Strategie Sviluppo Rete e Dispacciamento Terna