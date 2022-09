Entusiasmo e Gentile in panchina, la JuveCaserta riparte

L'entusiasmo per la presentazione della nuova stagione della JuveCaserta è palpabile, con il Teatro Parravano troppo stretto per la serata di gala in una città che vive di basket e che da anni, dopo il fallimento, sta tentando con fatica di riprendersi il posto che merita. Quest'anno si riparte dalla serie B, e a guidare la squadra non poteva che esserci lui, il capitano dello scudetto, l'unico mai vinto da una squadra del sud, ovvero Nando Gentile, un simbolo, un totem.

Molto del merito del ritrovato entusiasmo va al presidente Francesco Farinaro, che ha sposato la politica dei piccoli passi con forza e determinazione.

Al di là degli obiettivi sportivi, la juvecaserta vuol fare di più, mettendo in campo tante iniziative sociali.