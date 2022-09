Filiera alimentare e grande distribuzione a confronto a Napoli

Con un record di esportazioni che hanno superato i 4 miliardi di euro, il settore alimentare in Campania è centrale per l'economia della Regione. E l'attuale stagione di rincari pone il tema di garantire la qualità e la tutela dei prodotti che identificano il territorio, garantendo la sopravvivenza delle attività e allo stesso tempo non scaricando il peso del caro energia esclusivamente sui consumatori. Il confronto promosso dall'Unione industriali di Napoli con i principali gruppi della grande distribuzione italiana punta a individuare le strategie migliori per valorizzare le eccellenze, guardando le tendenze di mercato, la sicurezza alimentare e l'innovazione.



Nel servizio intervengono: Gaetano Torrente, Presidente filiera alimentare Unione industriali Napoli, Patrizio Podini, Rappresentante Grande distribuzione organizzata, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell'Unione industriali di Napoli.