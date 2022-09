Flash mob a Napoli per la mobilità sostenibile e la sicurezza in strada. Un'iniziativa lanciata dai cittadini e dalle associazioni - tantissime - che si battono da anni in questa direzione.

In sella alle biciclette hanno attraversato il centro della città per chiedere al Comune un confronto su questi temi, soprattutto alla luce dei fatti recenti, tra vittime della strada, le continue violazioni del codice e, dall'altra parte, le difficoltà del sistema dei trasporti pubblici. Questo in concomitanza con la settimana europea della mobilità sostenibile.