Gambe e testa, il talento puro di Toselli

Campioni in erba

Crescono le giovani speranze campane delle due ruote. Ivan Toselli, ciclista di Maddaloni, dopo aver vinto l'anno scorso il titolo italiano nella categoria Allievi si è aggiudicato a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, la 54esima edizione della Coppa d'Oro, importante trofeo di categoria vinto in passato da grandi campioni come Giuseppe Saronni, Gianni Bugno, Ivan Basso.

E lo ha fatto con il piglio del fuoriclasse, staccando il gruppo, 430 i corridori in gara, dopo venti chilometri e a ben 66 chilometri dal traguardo, coronando poi la fuga con un arrivo in solitaria, l'irlandese Casey secondo ben distanziato.

Toselli, 16anni, corre per "Il pirata official team", ed è il primo ciclista della provincia di Caserta a vincere la Coppa d'Oro, il terzo campano dopo Figueras nel 1992 e D'Aniello nel 1995. Con l'augurio che sia l'incipit di una nuova, gloriosa storia.