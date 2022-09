I lupi non mordono al Partenio, primo punto Gelbison

Finisce tra i fischi di uno stadio che già all'intervallo aveva mostrato segnali di insofferenza.

Un Avellino incapace di concretizzare il possesso palla contro una Gelbison ben schierata in campo, in grado di bloccare le principali fonti di gioco irpine.

La partita di Pescara aveva mostrato i primi sintomi di difficoltà, ma l'Adriatico è un campo difficile. All'esordio in casa contro una neopromossa - alla prima trasferta nel professionismo - c'era d'aspettarsi di più, soprattutto nell'atteggiamento.



Una squadra che sta cercando la sua identità. Primi minuti per Trotta e Gambale, che dovranno vivacizzare un attacco che dopo due partite è fermo ancora a quota zero gol. Proprio l'ingresso dell'ex Montevarchi ha ravvivato la manovra dell'Avellino. Uno degli elementi positivi da cui ripartire.

Si torna in campo già mercoledì a Monopoli. Capitan Di Gaudio sprona i suoi: c'è una tifoseria da riconquistare.

Nel servizio le interviste all'allenatore dell'Avellino Roberto Taurino e al capitano Antonio Di Gaudio