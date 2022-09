Il dolce di San Gennaro

Per la prima volta è una donna, Giusy Persico, la più ispirata nel combinare dolci sapori come tributo a San Gennaro.

La giovane pasticciera sorrentina, con un passato nella grafica pubblicitaria, è infatti la vincitrice della quinta edizione di "Un dolce per San Gennaro"

Il dolce "Aiutame tu!" proposto per il contest di Napoli è infatti una tartelletta di pasta sablée alla vaniglia con cremoso di ricotta profumato agli agrumi, farcito con confettura di pesche, accompagnato da un'ampollina ripiena di gelatina di vino rosso Taurasi e da un tocco di gelée all'arancia di Sorrento.

Tra i pasticcieri in concorso c'è chi si ispira a un attributo del Santo e chi rielabora la devozione in modo più astratto.

La giuria, composta dai maestri pasticceri Luigi Biasetto e Antonio Daloiso e dall'imprenditore Antimo Caputo, ha valutato nove parametri, tra i quali l'equilibrio dei sapori, la qualità degli ingredienti e l'attinenza con il tema.

Nel servizio le interviste a Giusy Persico, pasticciera; Marino Niola, antropologo e Antimo Caputo, imprenditore