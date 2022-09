IL VIDEO - Rapina in pieno giorno, arrestato malvivente che sparò in aria

Sono due, arrivano con fare concitato, in pantaloncini corti e con il viso coperto dai caschi integrali. Uno dei due punta una pistola contro un uomo, il titolare di un money transfer, gli intima di consegnargli il borsello, l'altro glielo sfila, ma a questo punto la vittima reagisce, afferra il borsello e prova a trattenerlo.

Dentro ci sono 45mila euro. E' il 4 agosto, le 11 del mattino, siamo in pieno giorno a Napoli, alle "Case nuove", in zona Mercato. Il rapinatore non armato riesce a fuggire con il borsello ma a questo punto la vittima della rapina prova ad afferrare la pistola del secondo rapinatore, cerca di disarmarlo. Segue una colluttazione con la vittima che per un attimo riesce a rientrare in possesso del borsello. Poi i due malviventi sparano due colpi di pistola in aria e riescono a fuggire definitivamente.

La vittima riporta un trauma cranico e diverse escoriazioni. Le sequenze della rapina sono in parte riprese da una videocamera di sorveglianza e da queste immagini gli inquirenti sono riusciti a identificare i banditi. Il primo, quello armato, è Ciro Cuomo, 50enne con precedenti, ed è stato arrestato dai carabinieri di Borgoloreto in esecuzione di una misura chiesta dalla procura di Napoli. E' gravemente indiziato di rapina aggravata in concorso. I militari ora sono sulle tracce del complice.