IL VIDEO - Violenta rapina ad Afragola, picchiato tabaccaio

La banda di rapinatori entra in azione alle 07.19 del mattino, fa irruzione in una tabaccheria di Afragola, in provincia di Napoli. I criminali sono cinque, due sono armati, tutti hanno il volto coperto. Urlano e puntano un fucile contro il titolare dell’esercizio di via Amendola 157, poi iniziano a devastare il locale, fanno cadere la merce, smontano la protezione di plastica e, sempre con le armi puntate, picchiano l’esercente.

Le immagini di una videocamera di sorveglianza del locale restituiscono una scena agghiacciante: l’uomo viene colpito con calci e pugni, percosso con il calcio di una pistola e con uno sgabello. Resta a terra, ferito al capo, sanguina, i banditi intanto riempiono un enorme sacco bianco arraffando di tutto: soldi, gratta e vinci e soprattutto sigarette. “Pigl’ tutt’cos” (prendi tutto), dice uno dei componenti della banda tra le urla del titolare e quelle dei complici.

Colpisce la durata della rapina: due minuti e venti secondi durante i quali i malviventi sembrano muoversi senza particolare fretta. Dopo un minuto sembra che vogliano andarsene, il titolare si rialza e loro tornano a malmenarlo e a riempire il sacco di refurtiva. Solo dopo due minuti uno dei banditi dice agli altri di muoversi prima dell’uscita dal locale e della fuga in auto.

Ora sulle loro tracce sono carabinieri di Casoria e Afragola. Poche ore dopo la rapina i militari hanno ritrovato e sequestrato in un seminterrato, nel corso di perquisizioni al Rione Salicelle, una pistola calibro 8 priva di tappo rosso e un fucile a canna mozza, simile a quello usato nella rapina. Nel vano di un ascensore poi hanno rinvenuto diversi capi di abbigliamento. Sulle armi e sui vestiti sono in corso ora accertamenti per verificare se siano stati utilizzati in delitti o altre azioni criminali.