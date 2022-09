In 26mila per 500 posti da operatore ecologico

Fino a ieri i concorrenti si sono potuti esercitare, sul portale dell'Asia di napoli, con i 5000 quiz a risposta multipla, oggi non più online, che vanno dalla prima guerra mondiale ai mari che bagnano la Grecia fino all'intifada palestinese.

Alla Mostra d'Oltremare al via stamattina le prove scritte del mega-conorso per 500 operatori ecologici nella più granze azienda di igiene ambientale del sud. 26.000 i concorrenti, 1200 sono laureati. Le prove andranno avanti per dodici giorni con tre sessioni quotidiane.

Alla prima, stamattina, su ottocento ammessi si sono presentati in cinquecento.

Non solo cultura generale. Tra le materie, la grammatica, il codice della strada e quello dell'ambiente, con quesiti sull'inquinamento delle città italiane. Ma può capitare anche una domanda sulla musica, con quiz su Celentano o Vasco Rossi.