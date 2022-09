In Cilento studenti a lezione di dieta mediterranea

In un territorio che sposa alla perfezione storia e biodiversità, coscienza ecologica e innovazione, studenti da tutto il mondo hanno studiato per sette giorni la dieta mediterranea e l'ecologia integrale interagendo con la comunità.

Al campus Paideia di Pollica il percorso immersivo di formazione per la terza edizione di "Climate Shapers" ideato dal Future Food Institute insieme alla Fao e in collaborazione con il Centro Studi Dieta Mediterranea "Angelo Vassallo''.

L'obiettivo è dare vita a un movimento di persone in grado di adattarsi alla crisi climatica e di mitigarla attraverso la rigenerazione dei sistemi agroalimentari.

Vincitore di uno dei più prestigiosi premi internazionali sull'innovazione nella formazione, quello della GoAbroad Foundation, il corso si è concluso al Parco Archeologico di Paestum, con una serata che non poteva non essere dedicata al vivere mediterraneo

Nel servizio le interviste a Sara Roversi, presidente Future Food Institute e Rossella Galletti, direttrice di MedEat Living Lab di Unisob a Pollica