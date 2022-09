In una villa di Gricignano d'Aversa chili di droga in lavastoviglie e sotto una botola

Nel garage di una villa di Gricignano d'Aversa i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno trovato una lavastoviglie ancora imballata: al suo interno c'erano 50 pacchi di cocaina purissima. Le ricerche non sono terminate nel garage della villa: poco dopo, sotto una botola nel vano scale dell'edificio, sono stati scoperti altri 40 pacchi della stessa sostanza.

Nel corso blitz, scattato all'alba con l'utilizzo di unità cinofile, in totale sono saltati fuori 105 chili di droga da tagliare, confezionata con simboli, numeri e persino un logo che ricorda una nota catena di fast food. Una volta immessa sul mercato, la cocaina avrebbe fruttato circa 8 milioni di euro. A finire in manette un 51enne incensurato, ora in attesa di giudizio. L'uomo viveva nella villetta di Gricignano di Aversa insieme alla moglie.