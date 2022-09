Jabil, confermati ulteriori 190 licenziamenti

Fumata nera nel corso del primo tavolo tra i vertici aziendali di Jabil e i sindacati. L'azienda ha confermato il piano industriale e non ha quindi ritirato i 190 licenziamenti annunciati per il sito produttivo di Marcianise, nel Casertano. Questi esuberi arrivano tre anni dopo altri 250 esuberi individuati nel 2019 in quello stesso stabilimento. I lavoratori continuano quindi la protesta. In mattinata saranno in presidio davanti alla prefettura di Caserta. Il 17 ottobre è atteso un ulteriore confronto tra le parti a Confindustria.