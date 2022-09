La psicologa Parsi: "E' la morte civile dei persecutori"

Nelle more delle indagini e nel rispetto della presunzione d'innocenza, i fatti di Gragnano squarciano ancora una volta il velo sulla fragilità dei ragazzi, quando le conseguenze di azioni virtuali, traslano sul piano, drammatico, della realtà.

“La vita online è un mondo a parte, parallelo alla vita reale, dove i ragazzi spesso cercano un rifugio”, spiega la psicoterapeuta Maria Rita Parsi.

La scuola resta fondamentale come ponte per l'educazione. Ma non solo per i ragazzi. La professoressa Parsi sottolinea con incisività la necessità anche per gli adulti di stabilire una connessione, di imparare a leggere le criticità nuove e diverse che attraversano gli adolescenti.

Nel servizio, l'intervista con la professoressa.